Лига наций. Хорваты и англичане обошлись без зрителей и забитых мячей

В Европе прошли ряд матчей Лиги наций. В Риеке встречались полуфиналисты чемпионата мира сборные Хорватии и Англии. Встреча завершилась нулевой ничье.

Матч проходил на пустом стадионе, и, наверное, поэтому игра не ужалась. Англичане смотрелись несколько предпочтительнее. В начале второго тайма они могли забивать. Но Гарри Кейн угодил в перекладину, а удар Маркуса Рэшфорда отразил хорватский вратарь Доминик Ливакович. В итоге ничья 0:0.

Бронзовый призер чемпионата мира сборная Бельгии сумела нанести поражение команде Швейцарии 2:1. Все мяч мыли забиты во втором тайме. У бельгийцев оба раза отличился Ромелу Лукаку. Марио Гавранович смог огорчить лучшего вратаря мирового первенства Тибо Куртуа.

Точный удар Марко Арнаутовича обеспечил сборной Австрии минимальный выигрыш у команды Северной Ирландии. Греки тоже со счетом 1:0 выиграли у венгров. Единственный мяч на счету Константиноса Митроглу. Финн Теему Пуки перед самым финальным свистком поразил ворота сборной Эстонии и принес своей команде победу в гостях с результатом 1:0.