В Киргизии начинается заключительный этап учений "Взаимодействие-2018"

В Киргизии на полигоне "Эдельвейс" начнется заключительный этап учений "Взаимодействие-2018", в которых участвуют шесть стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Всего в учениях, которые проходят с 10 по 13 октября, принимают участие более 1600 военнослужащих, 300 единиц боевой техники, 40 самолетов и вертолетов из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Из России участвуют подразделения отдельной мотострелковой бригады ЦВО, Воздушно-десантных войск и спецназа.

Маневры проходят в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2018". В ходе его будет отрабатываться противодействие условным незаконным вооруженным формированиям.

Ранее в рамках "Боевого братства" в Казахстане прошли учения сил и средств разведки "Поиск-2018", передает РИА Новости.