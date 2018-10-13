Лавров: Россия и Египет вместе выступают за полицентричный и справедливый мир

Россия и Египет вместе готовы выступать за создание полицентричного, более справедливого мира. Так написал министр Иностранных дел России Сергей Лавров. Его статья под названием "Россия и Египет: дружба и сотрудничество, испытанные временем" вышла в газете "Аль-Ахрам". В ней Лавров рассказал, как развивались отношения стран и какие задачи стоят перед ними сегодня.

Например, это борьба с терроризмом и другими угрозами, установление мира на Ближнем Востоке и экономическое сотрудничество, передает телеканал "Россия 24".