В Гватемале извержение вулкана сопровождается сильным землетрясением

В Гватемале извергается вулкан Фуэго. Извержение сопровождается землетрясением магнитудой 5,8. Подземные толчки ощущались в департаменте Эскуинтла, на юге страны, а также в столице, городе Гватемала.

Информация о разрушениях и жертвах не поступала, передает РИА Новости.

Название вулкана переводится как "огненный". Фуэго – неспокойный вулкан: он регулярно извергается, принося в регион беды и разрушения. Жертвами его извержения, начавшегося в июне текущего года, стали 163 человека, около двух миллионов ощутили на себе последствия. Вулкан сровнял с землей 186 домов.