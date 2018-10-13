Краснодарская судья Хахалева опровергла информацию СМИ о поддельном дипломе

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании, назвав происходящее информационной атакой на нее.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Хахалева не получала диплом юридического факультета сухумского филиала Тбилисского государственного университета и вообще не училась там. Однако, по ее словам, информация о поддельности диплома не соответствует действительности, а все справки и документы имеются в Совете судей Краснодарского края, сообщает ТАСС.

Хахалева добавила, что ситуация вокруг нее носит заказной характер, в связи чем она намерена обратиться в правоохранительные органы. Хахалева отметила, что оканчивала три высших учебных заведения, в том числе юридические факультеты сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

Скандал вокруг Елены Хахалевой начал разгораться после того, как в июле 2017 года распространилась информация о свадьбе ее дочери. Сначала сообщалось, что торжество обошлось в два миллиона долларов, но позднее выяснилось, что в общей сложности затраты составили пять миллионов рублей, а заплатил за все отец невесты, крупный кубанский бизнесмен. После этого появился ряд статей о том, что диплом Хахалевой поддельный; эти данные впоследствии не подтвердились. В Совете судей предположили, что эта информация могла быть попыткой давления на Елену Хахалеву.