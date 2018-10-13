В Солсбери пройдет концерт классики "Из России с любовью"

Концерт русской классической музыки под названием From Russia with Love ("Из России с любовью") пройдет в субботу в британском городе Солсбери, получившем в последнее время печальную мировую известность после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Организаторы концерта, подготовка к которому началась еще год назад, уверяют, что никакой связи с инцидентом, ставшим причиной ухудшения отношений России с Западом, нет. Они хотят, чтобы люди обращали внимание не на название концерта, а на суть программы, так как музыка не имеет ничего общего с инцидентом.

В программе концерта — фрагменты из "Лебединого озера" и "Ромео и Джульетты" Чайковского, "Ночи на лысой горе" Мусоргского, "Тарантелла" Бородина, прелюдии Рахманинова.

Концерт проходит на фоне того, как Солсбери пытается вернуться к нормальной жизни после истории с отравлением бывшего российского шпиона и его дочери. Она негативно сказалась на имидже и посещаемости города туристами, сообщает ТАСС.