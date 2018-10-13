Аграриям Приамурья выделено 400 млн рублей на возмещение ущерба от паводка

Около 400 млн рублей из запрашиваемых 1,5 млрд выделено на компенсационные выплаты аграриям Амурской области, чей урожай был полностью потерян в результате летнего паводка.

Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, компенсация из федерального бюджета выплачивается только тем хозяйствам, которые потеряли урожай полностью.

Правительство области ведет работу по организации системы метеонаблюдений, чтобы аграрии, опираясь на эти данные, смогли доказать страховым компаниям, что урожай потерян по страховому случаю.

В период летнего паводка пострадали посевы в 10 сельскохозяйственных районах области, в пяти из них был введен режим чрезвычайной ситуации. Всего от воды пострадало более 100 тысяч гектаров сои, зерновых и других культур, сообщает ТАСС.