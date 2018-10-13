В Японии на дом упали обломки метеорита

Жильцы небольшого частного дома в городе Комаки (Япония, префектура Айти) были встревожены звуком громкого удара, от которого содрогнулось строение. Оказалось, что на крышу дома упали три осколка метеорита.

Это камни 10, 5 и 4 сантиметра размером, передает ТАСС. У каждого из них есть одна обожженная сторона. Они имеют свойства магнита: притягивают металлические предметы.

Камни изучили в Национальном музее науки. Ученые рассказали, что метеорит, обломки которого упали на дом, был возрастом 4,5 миллиарда лет. Изучение образцов продолжится. Метеорит Комаки планируется зарегистрировать в международном реестре.