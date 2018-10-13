Кадыров пообещал Кокорину и Мамаеву помощь в исправлении "ошибок прошлого"

Рамзан Кадыров сообщил, что грозненский "Ахмат" готов принять футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, когда они окажутся на свободе – когда бы это ни произошло, завтра или через долгое время.

Кадыров также отметил, что хочет дать им возможность исправить "ошибки прошлого", извиниться перед пострадавшими от их хулиганских действий, помочь им в восстановлении здоровья, сообщает РИА Новости.

8 октября Кокорин и Мамаев попали в центр скандала, сначала устроив драку с водителем ведущего "Первого канала", а затем избив в кафе двоих чиновников – Дениса Пака и Сергея Гайсина. Они были арестованы до 8 декабря по подозрению в совершении хулиганства. Им грозит до семи лет лишения свободы.