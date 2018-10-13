В Приамурье подсчитывают стоимость нового моста

Итоговая стоимость строительства моста в городе Свободный Амурской области вместо упавшего на Транссиб будет ясна только после проведения государственной экспертизы. Стоимость аналогичных проектов составляет порядка 1,8 млрд рублей.

О четкой сметной стоимости можно будет говорить только после госэкспертизы, сообщил ТАСС губернатор региона Василий Орлов. По его словам, стоимость аналогичных проектов составляет примерно 1,8 млрд рублей, при этом срок строительства может составить два года.

ЧП в городе Свободном произошло 9 октября. Мост, соединяющий две части города, в котором проживают 15 тысяч человек, обрушился на Транссиб. При обрушении пострадал водитель проезжавшего по мосту грузового автомобиля, движение по станции было приостановлено. Через сутки движение было возобновлено.

Власти города приняли решение не восстанавливать мост. Есть объездная дорога. Автомобилистам, чтобы добираться до некоторых районов Свободного, предложено пользоваться альтернативным маршрутом.