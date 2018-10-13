Хакеры украли личные данные ряда сотрудников Пентагона

Хакеры похитили личные данные ряда сотрудников Пентагона. Утечка была обнаружена 4 октября. Она произошла через компанию-подрядчика, которая в небольшом объеме оказывает персоналу министерства обороны услуги перевозки.

В соответствии с нормативами Пентагон уведомил о ЧП конгресс, передает РИА Новости. Размеры причиненного вреда оцениваются, оцениваются меры по противодействию подобным преступлениям. Также министерство начало процесс уведомления сотрудников, пострадавших от хакерской атаки.