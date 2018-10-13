КНДР нацелена на наращивание связей с Россией в 2019 году

КНДР нацелена на дальнейшее расширение двусторонних связей с Россией в 2019 году. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел страны Ли Ён Хо на торжественном приеме по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Советским Союзом и КНДР.

Глава МИД КНДР также отметил, что в Пхеньяне высоко ценят поддержку со стороны правительства России искренних намерений КНДР добиться обеспечения мира и стабильности на полуострове и надеются, что традиции дружбы и добрососедства будут передаваться из поколения в поколение, сообщает ТАСС.

Торжественный прием по случаю этой торжественной даты был организован посольством России в главном дипломатическом клубе северокорейской столицы "Тэдонган".

Ранее руководители наших стран обменялись поздравительными телеграммами. В своем послании северокорейский лидер отметил, что "отношения между двумя государствами развивались на основе принципов взаимного уважения, добрососедства и взаимного благоприятствования".

К 70-летию установления дипотношений приурочены перекрестные дни кино двух стран. Фестиваль корейского кино проходит в Москве с 11 по 17 октября, а фестиваль российского кино пройдет в Пхеньяне в ноябре, пройдет фестиваль российского кино.