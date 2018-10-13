Украинский министр инфраструктуры ратует за войну с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал сограждан к войне с Москвой, если они всё ещё хотят ездить в Россию. Так он ответил на один из вопросов в ходе телеинтервью.

Речь зашла о перспективе полной отмены железнодорожного сообщения между Россией и Украиной; такая инициатива уже поступила в правительство страны.

По словам Омеляна, за последние шесть лет спрос на поездки в Россию упал более чем в шесть раз, а вот на внутренних перевозках поездов не хватает. Поэтому чиновник считает перераспределение составов оправданной мерой. Тем украинцам, кому всё равно нужно ездить в Россию, министр и предложил отправиться на войну.

Омелян, впрочем, предложил альтернативу войне с Россией. По его словам, украинцы могут летать в нашу страну через Минск или же ездить напрямую на автомобилях, дороги пока не перекрыты.