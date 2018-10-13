Пожар в пригороде Краснодара тушили шесть часов

Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара: после полуночи загорелись два склада. Огонь быстро распространялся и охватил две с половиной тысячи квадратных метров.

Возгорание тушили более двухсот человек, в их распоряжении было почти пятьдесят единиц спецтехники. На борьбу с пожаром ушло более шести часов.

В МЧС сообщают, что погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются