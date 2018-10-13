Взорвавшийся на свадьбе в Афганистане снаряд убил четырех человек

На востоке Афганистана в результате разрыва снаряда в доме, где проходила свадьба, погибли четыре человека, еще семеро ранены, сообщает в субботу телеканал 1TV.

Трагедия произошла в пятницу вечером в населенном пункте Сан-э-Сафед (провинция Логар). Об этом телеканалу сообщил представитель местной полиции Шапур Ахмадзай.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность за инцидент.

На месте трагедии проводится расследование.

Это не первый подобный инцидент в Исламской Республике. Полгода назад взрыв на свадьбе прогремел в Джалалабаде. Ранения получили 13 человек.