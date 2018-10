Хабиб Нурмагомедов может стать рестлером

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может переквалифицироваться в рестлера. Боец сообщил, что ему поступило предложение от рестлинг-промоушена WWE.

"WWE попросила заскочить к ним, — написал Нурмагомедов в своем Twitter. – Что думаете, ребята?"

@WWE ask me to jump inside.

What do you think guys? #SmashLesnar #FakeFights