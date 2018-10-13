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13 октября 201810:32

Правительству и депутатам Башкирии представили врио главы Радия Хабирова

Алешковский Митя/ТАСС

В субботу в Доме Госсобрания Башкирии представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил министрам и депутатам врио главы республики Радия Хабирова. Комаров отметил, что 54-летний Хабиров как местный уроженец и эффективный руководитель хорошо знаком жителям Башкирии. В заслуги Хабирову постпред поставил проведение три года назад в Уфе саммитов ШОС и БРИКС.

В приветственном слове Радий Хабиров пообещал в целом сохранить кабинет министров республики, но допустил "определенные изменения".

До назначения в Башкирию Хабиров был главой подмосковного Красногорска, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин 11 октября принял досрочную отставку Рустэма Хамитова, руководившего республикой восемь лет.

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