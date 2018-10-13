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Церковный раскол на Украине 27 минут назад
Митрополит Иларион назвал решения Константинополя разбойничьими
Разбойничьими назвал последние решения Синода Константинопольского патриархата глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Речь идет о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине и отмене действия синодального решения 1686 года, по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.
Эти ошибочные решения Константинополя будут иметь далеко идущие негативные последствия, заявил митрополит Иларион в интервью телеканалу "Россия 24". В Русской православной церкви никак не могут согласиться с этими решениями, отметил он, добавив, что, по его мнению, не согласятся с ними и многие поместные православные церкви.
По словам Илариона, остается только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что Константинопольский патриархат не прислушался ни к голосу московского Патриарха, специально приезжавшего в Стамбул, чтобы поговорить со своим собратом, ни к голосам целого ряда поместных православных церквей, которые говорили о том, что Константинополь не имеет права в одностороннем порядке решать подобные вопросы и что тема Украинской церкви должна быть вынесена на всеправославное обсуждение.
Константинопольский патриарх признал лидеров раскола, тем самым легитимизировав раскол, существовавший более четверти века, и, следовательно, сделал для РПЦ невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом, отметил митрополит Иларион. По его словам, в РПЦ будут вынуждены принимать какие-то меры.
"Мы уже приостановили молитвенное поминовение Константинопольского патриарха, и я думаю, что решения нашего Синода будут такими, какие требуются церковными канонами", — добавил он.
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