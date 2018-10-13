Митрополит Иларион назвал решения Константинополя разбойничьими

Разбойничьими назвал последние решения Синода Константинопольского патриархата глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Речь идет о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине и отмене действия синодального решения 1686 года, по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

Эти ошибочные решения Константинополя будут иметь далеко идущие негативные последствия, заявил митрополит Иларион в интервью телеканалу "Россия 24". В Русской православной церкви никак не могут согласиться с этими решениями, отметил он, добавив, что, по его мнению, не согласятся с ними и многие поместные православные церкви.

По словам Илариона, остается только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что Константинопольский патриархат не прислушался ни к голосу московского Патриарха, специально приезжавшего в Стамбул, чтобы поговорить со своим собратом, ни к голосам целого ряда поместных православных церквей, которые говорили о том, что Константинополь не имеет права в одностороннем порядке решать подобные вопросы и что тема Украинской церкви должна быть вынесена на всеправославное обсуждение.

Константинопольский патриарх признал лидеров раскола, тем самым легитимизировав раскол, существовавший более четверти века, и, следовательно, сделал для РПЦ невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом, отметил митрополит Иларион. По его словам, в РПЦ будут вынуждены принимать какие-то меры.