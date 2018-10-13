Экс-футболист Роналдиньо сообщил о выпуске собственной криптовалюты

Чемпион мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо сообщил о выпуске собственной криптовалюты, которая будет выпускаться совместно с площадкой NEO. Обладатель "Золотого мяча" назвал ее RS coin.

Звездный бразилец на первоначальном этапе намерен выпустить порядка 140 миллионов единиц криптовалюты. Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Financiero, Роналдиньо собирается продвигать RS сoin в мире футбола, однако при этом он подчеркнул, что приобретать ее могут все желающие.

Напомним, что бразильский экс-нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в январе 2018 года. За время своих выступлений он играл за такие команды как "Пари Сен-Жермен", "Барселона" и "Милан". Последним клубом Роналдиньо был бразильский "Флуминенсе".