"Роскосмос": вопрос консервации МКС не обсуждается

В госкорпорации "Роскосмос" опровергли информацию о создании специальной подкомиссии, которая будет заниматься расследованием аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" и вопросом консервации Международной космической станции (МКС).

Ранее РИА Новости со ссылкой на "источники в ракетно-космической отрасли" сообщили, что в рамках работы госкомиссии по расследованию аварии ракеты-носителя была создана подкомиссия для изучения вопроса по возможной консервации МКС.

В пресс-службе "Роскосмоса" опровергли эту информацию и призвали СМИ воздержаться от публикации слухов. "Спекуляции и домыслы лишь вредят ходу расследования", — отметили в ведомстве.

"Вопрос о консервации МКС не рассматривается", — подчеркнули в "Роскосмосе".

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 октября, ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-10" стартовала с Байконура. На борту направлявшегося к МКС корабля находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Во время начального этапа полета произошла авария носителя, после чего аппарат с экипажем с помощью системы аварийного спасения благополучно приземлился неподалеку от города Джезказган. Данное ЧП — первое за 35 лет с носителями такого типа.

В "Роскосмосе" также отмечают, что запуски ракет-носителей типа "Союз" могут возобновиться до конца этого года. После завершения работы комиссии будут приняты меры по восстановлению надежности "Союзов", пуски которых возобновятся до конца текущего года, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.