Кавани может сменить "Пари Сен-Жермен" на "Атлетико"

Нападающий сборной Уругвая и французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в ближайшее трансферное окно может стать футболистом мадридского "Атлетико". К смене клубной прописки уругвайца подталкивает недовольство своим положением в клубе из столицы Франции.

Кроме того, в потенциальном подписании Кавани заинтересован лично главный тренер "матрасников" Диего Симеоне. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es, аргентинский специалист хотел бы создать атакующее трио Антуан Гризманн – Диего Коста – Эдинсон Кавани.

Впрочем, единственным препятствием в совершении сделки может стать финансовый вопрос. Руководство парижан собирается выручить с продажи уругвайца не меньше 60-ти миллионов евро. Трансферная стоимость Кавани согласно интернет порталу Transfermarkt составляет как раз 60 миллионов евро.