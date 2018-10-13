На Эльбрусе ведут поиски туриста из Румынии

Вертолет не смог найти гражданина Румынии, пропавшего на Эльбрусе. Как сообщили "Интерфаксу" в Эльбрусском поисково-спасательном отряде, вертолет HeliAction обследовал местность с высоты 4100 метров до вершины.

Турист вышел из "Хижины" (4100 м) в сторону западной вершины Эльбруса 11 октября и не вернулся. Шестеро спасателей Эльбрусского отряда начали наземный поиск в субботу в 9:40.

Гражданин Румынии не регистрировался у спасателей, поэтому его имя пока неизвестно.