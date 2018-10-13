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13 октября 201815:27 Сергей Брилев

Володин: ПАСЕ - это не Европа

Не буду скрывать, несмотря на то что я полагаю себя человеком демократических убеждений, к этому вроде как "клубу демократий", к Совету Европы, у меня всегда было двойное отношение. С одной стороны, членство там России действительно добавило демократических гарантий: взять ту же возможность для российских граждан обращаться в Европейский суд по правам человека. С другой стороны, во-первых, меня с самого начала смущала та поспешность, с которой Россия тогда "подмахнула" вообще все, взяв на себя обязательства, часто нереалистичные для хрупкой демократии с такой-то географией и историей, во-вторых, несколько раз проведя в Страсбурге по паре дней и взглянув изнутри на то, как работает Совет Европы, я был именно что удручен тем, как работает бюрократия этой организации.

Поэтому я не был удивлен, когда именно на этот аппарат Совета Европы посетовал председатель Госдумы Вячеслав Володин, когда комментировал возможный выход России из Совета Европы в случае, если не будут восстановлены полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее, которая, кстати, и назначает и комиссаров, и судей того самого Европейского суда по правам человека.

Напомним, что полномочия российской делегации были приостановлены после Крыма. В прошлом году Россия в знак протеста приостановила выплаты взноса в эту организацию. А недавно аппарат Совета Европы приготовил такую процедурный маневр, из-за которого вопрос о восстановлении полномочий вновь отложен. Между тем приближается срок, после которого, если Россия не восстановить выплату взносов, она может лишиться членства в Совете Европы вообще. За комментариями "Вести в субботу" отправились к тому Вячеславу Володину.

- Вячеслав Викторович, я посмотрел все, что сказано в ПАСЕ после вашего заявления. И, пожалуй, наиболее радикальная постановка вопроса принадлежит Даниэлю Хольтгену, помощнику председателя, который, строго говоря, не депутат, — он бюрократ. Но он сказал, что пусть Россия решает, оставаться ей в Европе или нет. Если коротко пересказать то, что вы заявили накануне, вы сказали, что в такой Европе мы особенно оставаться и не хотим. Так в какой Европе не хочется оставаться? И не жалко ли уходить из нее?

- Если говорить о Парламентской ассамблее Совета Европы, это не Европа. Это возможность для европейских стран обсуждать общие проблемы. Но эти проблемы надо обсуждать, когда тебя слышат. А сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы, как это ни парадоксально, возможности такой не дает.

Володин напоминает, что успело произойти за время бесправия российской делегации. "Более половины судей Европейского суда уже избрано. Мы не участвовали. Комиссар по правам человека избран. Мы не участвовали", — подчеркнул председатель Госдумы.

Получается парадокс: Европа призывает Россию к большей демократии, но Совет Европы при этом не допускает нашу страну к демократическим дебатам. При этом решения принимаются большинством от присутствующих на заседаниях делегатов. Собрать членов ПАСЕ всех вместе действительно непросто: положа руку на сердце, эта Парламентская ассамблея для Западной Европы куда менее значима, чем европарламенты. При этом, если собрать всех членов ПАСЕ, еще неизвестно, каким бы был баланс.

"Увы, пока не получается. Более того, эта ортодоксальная часть, которая там сегодня находится, используя процедурные возможности, уходит от принятия этого решения. Это во вред всем. Причем национальные парламенты, когда мы об этом говорим, они полностью на нашей стороне", — отметил Вячеслав Володин.

- Там почему-то не хватает механизма, чтобы выйти на то решение.

- Не хватает по той причине, что ряд стран — это в первую очередь прибалтийские страны, Польша, Украина — пытается сохранить эту норму регламента, которая для них необходима. Причем завтра могут также пострадать любая другая национальная делегация, страна, участник.

От себя добавим: нам ли с нашей историей поражения прав внутри страны не знать, чем это заканчивается?

Володин в качестве альтернативной площадки для межпарламентского диалога, в том числе с европейцами, называет теперь поистине равноправное совещание спикеров парламентов Евразии. Недавно прошла очередная встреча — в Турции. Спикеров там собралось уже в два раза больше, чем в прошлом году в Южной Корее.

"Повестка: развитие экономики, охрана окружающей среды, устойчивое развитие стран. До этого мы обсуждали вопросы безопасности, борьбы с терроризмом. Есть не только тема, а есть огромная потребность обсуждать те проблемы, которые можно решить, преодолеть только совместно. И интерес к такому диалогу огромный. Это хорошая альтернатива, потому что мы не можем зацикливаться на той межпарламентской структуре, которая берет и вопреки всему занимает абсолютно неконструктивную позицию",- считает Володин.

Однако, во-первых, в Думе не отказываются от общения с отдельно взятой Европой, пусть и через отдельно взятые страны. "До конца года в Государственную Думу приедут делегации Сербии, Австрии, Чехии, — отметил Вячеслав Володин. — Наши коллеги скоро выезжают с ответным визитом в Бундестаг. Мы постоянно ведем диалог. Единственное, наверное, исключение — это отсутствие диалога, не по нашей вине, с парламентом Великобритании".

Во-вторых, до июня, когда ПАСЕ должна принять окончательное решение, еще есть время. "Если Парламентская ассамблея эти принципы будет реализовывать, конечно, мы будем участвовать", — подчеркнул Володин.

- И взнос заплатим?

- Мы будем участвовать в ее работе. И, конечно, выполним все обязательства: уплата взноса, участие в работе. И тема будет снята.

Но пока не снята.

"Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, мы не исключаем выход из этой структуры", — сказал председатель Госдумы.

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