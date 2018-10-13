Марк Захаров: долго рассуждать о высоких материях скучно и даже опасно

13 октября 85-летие отмечает наш замечательный режиссер, худрук "Ленкома" Марк Анатольевич Захаров.

Вообще-то он улыбается редко, а друзья и вовсе зовут его "Мрак Анатольевич". Но вот формула Захарова: "Слишком долго рассуждать о серьезных, высоких материях скучно и даже опасно".

Он всегда ходил по острию цензуры. Когда разрешили "Юнону и Авось" Захаров по совету Вознесенского пошел и поставил свечку Казанской Божьей Матери в Елоховский собор.

"Спектакль — памятник самому себе, театральный шедевр. Марк Анатольевич перед моим вводом подарил мне икону Казанской Божьей Матери, которая у меня над гримерным столом находится. Я перед ней молюсь перед спектаклем", — рассказал народный артист России Дмитрий Певцов.

"Я подозревал, что это может быть хороший спектакль, но не до такой степени", — признался Марк Захаров, народный артист СССР худрук "Ленкома".

"Ленком" - конечно, вселенная Марка Захарова. И сияющие звезды: Броневой и Пельтцер, Янковский и Збруев, Леонов и Абдулов, Чурикова и Караченцов.

Он рвал письма, где чиновники негодовали: да как вам в голову пришло выпустить на сцену этих Чурикову и Караченцева?! Его "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" собирала 10-тысячные стадионы. У него Леонов играл чеховского Иванова.

"Российский репертуарный театр — великое наше приобретение нашей истории. Он формирует человека. Важно, чтобы театр был допингом для развития всех человеческих качеств", — считает Захаров.

На сцене — уже третье поколение артистов. У Захарова — талант на таланты. Самого Захарова родители от актерства оберегали, но когда он поступил на специальность "канализация и водоснабжение", маме приснился вещий сон. И Марк пошел в ГИТИС. Его единственная роль в кино — секунды на экране в картине "Умеете ли вы жить?" в компании закадычных Ширвиндта и Миронова. Захарова тогда не хотели сажать в самолет — Миронов спас ситуацию: "Это мой пиротехник".

Волшебник — это про Захарова. Конечно, и сейчас убежденный, что в истории останутся только истинные романтики. Его всегда интересуют космос поступков и те герои, которые поднимаются по лестнице прямо в небо.