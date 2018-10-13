Гордеев: российский прилавок мало чем отличается от европейского

В Москве открылась ежегодная выставка "Золотая осень". Это юбилейный – двадцатый — но еще и поистине триумфальный большой международный сбор на ВДНХ, куда аграрии со всей России привезли плоды своего труда. И это не только различные деликатесы, овощи и фрукты, корма и семена, но и сельскохозяйственная техника. Причем это не столько выставка, сколько ярмарка — москвичи уже по традиции покупают там продукты.

Но чем еще отличался этот сбор? На пленарной сессии, к которой традиционно привлекают "Вести в субботу", были аграрные министры из Японии, Венгрии, Катара, Нигерии, Турции, а еще и глава Международного эпизоотического агентства. И им глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что в дополнение к классическим дипломатам в Москве задумали отправить за рубеж полсотни сельхозатташе. По выставке "Золотая осень" мы прошлись с профильным вице-премьером Алексеем Гордеевым.

"Мы нарастили очень большие объемы, даже в условиях санкций. Это видно на прилавках. У нас прилавок мало чем отличается от любой европейской страны", — отметил Алексей Гордеев, заместитель председателя правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии.

- Как бы его подешевле сделать, этот прилавок? Недавно на совещании у президента и премьера обсуждалось в частности, как снизить НДС на фрукты. Если снизить, они дешевле станут?

- Я считаю, да. Все-таки мы снижаем с 20% в следующем году до 10%, и это возможность дать более низкую цену. А еще надо понимать одну вещь. Кроме таких правильных выверенных действий правительства надо, конечно, развивать конкуренцию. И в этом смысле важны сельскохозяйственное производство, агропромышленная система. Но смысл еще в том, что она полностью приватизирована как сектор. И здесь существует достаточно жесткая конкуренция и внутри нашей страны, и с импортерами. И поэтому борьба за покупателя, она должна продолжаться, в том числе чтобы цены снижались.

- То есть никаких преференций каким-то знакомым? Максимальная конкуренция?

- Нет, конечно! Это в рыночной экономике один инструмент. Конкуренция, конкуренция и еще раз конкуренция.

- Вы выдвинули идею системной сельской территории. О чем речь?

- Устойчивое развитие сельской территории.

- Уже есть подпроект сельского хозяйства и по развитию сельхозтерриторий. Чего не хватает?

- Скажем честно, там достаточно маленькие деньги: на всю страну 16 миллиардов рублей. Для сравнения: столько стоит один современный стадион.

- Вы хотите людей удержать на сельских территориях? В Европе 1,5-2% населения остались в деревне, и все сыты.

- Все-таки надо признать, что качественный уровень жизни сельских территорий в европейской стране такой же, как и в городе. В нашей стране это еще более актуально. Нам надо удерживать территорию. И в этом смысле это еще и геополитическая задача, не говоря о том, что, как сказал Расул Гамзатов, "в городах живет население, а в селах живет народ". Вот это надо всегда помнить.