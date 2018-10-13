Ножевое нападение в Лондоне: один убит, один ранен

В ночь на субботу на северо-востоке Лондона неизвестный, вооруженный ножом, убил молодого человека, а второго тяжело ранил. Пострадавший находится в критическом состоянии под присмотром врачей, пишет ТАСС.

Полиция ведет розыск убийцы и ищет свидетелей в районе Хайнолт.

В Лондоне в последнее время резко возросло число нападений с использованием холодного оружия и убийств в целом. С начала 2018 года в британской столице были убиты более 100 человек.