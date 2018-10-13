В Дании хотят сажать за "пророссийскую" позицию

Парламент Дании готовится рассмотреть законопроект, по которому подданным королевства будет грозить уголовная ответственность за "пророссийскую" позицию.

Текст документа уже размещен на сайте законодательного органа, в случае его принятия нарушители могут провести в тюрьме до 12 лет, сообщает газета Berlingske.

Проект закона "О мерах по борьбе с операциями психологического воздействия, проводимыми иностранной разведкой" подразумевает уголовное наказание для датчан, которые будут замечены в публичных высказываниях пророссийской направленности. В частности, во время политических дискуссий или предвыборных дебатов.

Газета приводит и другие примеры "пророссийского поведения", за которое можно поплатиться свободой. Например, датчанину будет грозить наказание, если он выскажется в СМИ на тему вредного влияния антироссийских санкций для Дании. Поддержка реализации проекта газопровода "Северный поток-2" также грозит лишением свободы.

По мнению издания, новый закон может стать способом запугивания общества, когда стираются границы между высказанным мнением и пропагандой.