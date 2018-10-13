На юго-западе Москвы нашли застреленного мужчину

В квартире жилого дома по Нахимовскому проспекту на юго-западе столицы найден застреленным мужчина 1971 года рождения. Тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями обнаружили накануне днем, информирует Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве.

Следственными органами ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Предпринимаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью задержания убийцы. Расследование уголовного дела продолжается.