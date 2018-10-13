Спецоперация в Дагестане: боевики заблокированы в доме

В субботу в селе Эндирей в Дагестане в ходе адресной проверки боевики ранили полицейского. Стрелявшие заблокированы в частном доме, пишет "Интерфакс".

Как сообщил источник, близкий к спецоперации, спецназ начал штурм строения.