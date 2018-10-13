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13 октября 201812:01

Лихач спровоцировал массовое ДТП в Петербурге. Видео

ВКонтакте/Александр Васильев

Утром в субботу, 13 октября, на пересечении Коломяжского проспект и проспекта Испытателей произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

 

Судя по кадрам записи, сделанной камерой уличного наблюдения, предполагаемый виновник аварии попытался проскочить перекресток на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

Маневр оказался неудачным – легковушка врезалась в машины, находившиеся на пересечении улиц, после чего протаранила транспортные средства, припаркованные у обочины.

Официальных данных о пострадавших в результате произошедшего пока не поступало.

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