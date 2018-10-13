В Черном море затонул теплоход

Теплоход с грузом металлолома затонул в Черном море, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"Теплоход дал крен и затонул", — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о теплоходе, терпящим бедствие в Черном море в 50 милях (93 километра) от берега, поступило в 6.45 по Москве. Спасательный центр Севастополя передал, что теплоход под флагом Панамы получил сильный крен и затонул, экипаж эвакуируется на спасательный плот.

На помощь морякам, терпящим бедствие, были направлены морские суда, находившиеся поблизости от места аварии. Экипаж теплохода был принят на борт танкера "Минерва".

В сообщении уточняется, что экипаж состоит из восьми человек. Двое из них – граждане Турции, шестеро – Азербайджана. Сейчас команда утонувшего теплохода находится на борту "Минервы", следующей в порт Новороссийска.

"Самочувствие команды нормальное", — добавили в Росморречфлоте.

Место, где затонуло судно, характеризуется глубинами порядка двух километров. Угрозы загрязнения окружающей среды нет.