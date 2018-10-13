"Вернуть Кубань и Москву": украинскому министру сказали брать автомат и идти воевать

До того, как призывать украинцев "возвращать Кубань и Москву" с оружием в руках, украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну стоит самому испытать, что такое война. Такое мнение высказал российский сенатор Франц Клинцевич.

В интервью одному из украинских телеканалов Омелян, ратующий за прекращение транспортного сообщения между Россией и Украиной, говорил о перспективе полной отмены поездов между двумя странами. Гражданам Украины, которым по каким-либо причинам все же необходимо ездить в Россию, министр порекомендовал "одевать форму, брать автомат, идти воевать".

По мнению Франца Клинцевича, киевским властям следует предоставить Омеляну возможность перейти от теории к практике, начав с себя, передает РИА Новости. Российский сенатор предложил "дать этому яйцеголовому мальчику автомат в руки и отправить на передовую в Донбасс, чтобы он на собственной шкуре испытал, что такое война". После этого, считает Клинцевич, желание давать согражданам воинственные советы у Омеляна тут же исчезнет.

Омелян анонсировал отмену железнодорожного сообщения между Киевом и Москвой в августе, пока его жена-дизайнер продавала свои платья в России. Чуть позже Национальное антикоррупционное бюро Украины заподозрило министра инфраструктуры в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных о принадлежащем ему имуществе.