Тема:

Конфликт в семье Джигарханяна 26 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 октября 201813:41

Друг Джигарханяна уточнил, что с ним

Global Look Press

Прославленный актер, народный артист СССР Армен Джигарханян действительно находится в больнице и пробудет там около двух недель, сообщил друг актера Артур Согомонян.

"Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения", — приводит слова Согомоняна РИА Новости.

Друг собирается навестить Джигарханяна в лечебном учреждении в ближайшее время.

Со своей стороны адвокат Евгений Парфенов заявил, что в связи с "тяжелой болезнью" Джигарханяна его участие в судебном заседании по уголовному делу бывшей супруги актера Виталины Цимбалюк-Романовской 22 октября недопустимо. Юрист добавил, что подтверждающие это документы неоднократно предоставлялись в суд.

Адвокат попросил журналистов "не штурмовать" Джигарханяна, а дать артисту "спокойно полечиться", пишет ТАСС.

Ранее в субботу стало известно, что 83-летний Армен Джигарханян в пятый раз за этот год попал в московскую больницу. Сообщалось, что он госпитализирован в стабильном состоянии средней тяжести.

Ранее по теме

Сейчас

13:28

Друг Джигарханяна уточнил, что с ним

11:49

Спецоперация в Дагестане: боевики заблокированы в доме

11:23

Ножевое нападение в Лондоне: один убит, один ранен

11:10

Кличко решил оставить киевлян без горячей воды

08:34

Пожар в пригороде Краснодара тушили шесть часов

03:50

В Японии на дом упал метеорит

02:43

На Ленинградском шоссе в Москве загорелись бытовки и ангар

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Черном море затонул теплоход

В Черном море затонул теплоход

50 минут назад
Друг Джигарханяна уточнил, что с ним

Друг Джигарханяна уточнил, что с ним

25 минут назад
Имущество и счета Дениса Глушакова арестованы по решению суда

Имущество и счета Дениса Глушакова арестованы по решению суда

2 часа назад
"Вернуть Кубань и Москву": украинскому министру сказали брать автомат и идти воевать

"Вернуть Кубань и Москву": украинскому министру сказали брать автомат и идти воевать

53 минуты назад
Кличко решил оставить киевлян без горячей воды

Кличко решил оставить киевлян без горячей воды

2 часа назад
В Дании хотят сажать за "пророссийскую" позицию

В Дании хотят сажать за "пророссийскую" позицию

2 часа назад
Кадыров пообещал Кокорину и Мамаеву помощь в исправлении "ошибок прошлого"

Кадыров пообещал Кокорину и Мамаеву помощь в исправлении "ошибок прошлого"

8 часов назад
Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

Нужна помощь: Уле Спиридоновой необходимо укрепить кости

08.10.2018 10:00
Спецоперация в Дагестане: боевики заблокированы в доме

Спецоперация в Дагестане: боевики заблокированы в доме

1 час назад
Западную коалицию обвинили в фосфорном ударе по Сирии

Западную коалицию обвинили в фосфорном ударе по Сирии

29 минут назад
США постепенно меняют риторику: сейчас Россия уже не вмешивается в выборы

США постепенно меняют риторику: сейчас Россия уже не вмешивается в выборы

8 часов назад
"Союз-ФГ" уже в "пакете", но работы приостановлены

"Союз-ФГ" уже в "пакете", но работы приостановлены

1 час назад
Шнур и Матильда продают свою квартиру в Петербурге

Шнур и Матильда продают свою квартиру в Петербурге

1 час назад
Тимур Кизяков в гостях у Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Смотрите 14 октября

Тимур Кизяков в гостях у Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Смотрите 14 октября

10.10.2018 15:05
Спасите жизнь маленькой Лизы

Спасите жизнь маленькой Лизы

09.10.2018 10:49
Airbus из Антальи аварийно сел в Уфе

Airbus из Антальи аварийно сел в Уфе

16 минут назад
Футбольная сборная России тренируется в Сочи в полном составе

Футбольная сборная России тренируется в Сочи в полном составе

26 минут назад
Водитель фуры погиб в результате столкновения с локомотивом в Смоленской области

Водитель фуры погиб в результате столкновения с локомотивом в Смоленской области

37 минут назад
В Москве подожгли деревянный храм и воскресную школу

В Москве подожгли деревянный храм и воскресную школу

39 минут назад
СП-2: в Германии назвали чушью слова о полной зависимости от России

СП-2: в Германии назвали чушью слова о полной зависимости от России

56 минут назад
Режиссер, ломающий шаблоны. Марку Захарову — 85

Режиссер, ломающий шаблоны. Марку Захарову — 85

1 час назад
За длинным юанем: Бензема зовут в Китай, а он отказывается

За длинным юанем: Бензема зовут в Китай, а он отказывается

1 час назад
Момент падения самолета на автостоянку в США попал на видео

Момент падения самолета на автостоянку в США попал на видео

1 час назад
Лихач спровоцировал массовое ДТП в Петербурге. Видео

Лихач спровоцировал массовое ДТП в Петербурге. Видео

2 часа назад
На юго-западе Москвы нашли застреленного мужчину

На юго-западе Москвы нашли застреленного мужчину

2 часа назад
Ножевое нападение в Лондоне: один убит, один ранен

Ножевое нападение в Лондоне: один убит, один ранен

2 часа назад
Фастфуд провоцирует депрессию

Фастфуд провоцирует депрессию

2 часа назад
На Эльбрусе ведут поиски туриста из Румынии

На Эльбрусе ведут поиски туриста из Румынии

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 октября 2018 года

2 часа назад
Кавани может сменить "Пари Сен-Жермен" на "Атлетико"

Кавани может сменить "Пари Сен-Жермен" на "Атлетико"

2 часа назад
Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

Японский художник создает фигурки кота из "Тома и Джерри", которые многим понравятся

3 часа назад
Митрополит Иларион назвал решения Константинополя разбойничьими

Митрополит Иларион назвал решения Константинополя разбойничьими

3 часа назад
Экс-футболист Роналдиньо сообщил о выпуске собственной криптовалюты

Экс-футболист Роналдиньо сообщил о выпуске собственной криптовалюты

3 часа назад
Правительству и депутатам Башкирии представили врио главы Радия Хабирова

Правительству и депутатам Башкирии представили врио главы Радия Хабирова

3 часа назад
Взорвавшийся на свадьбе в Афганистане снаряд убил четырех человек

Взорвавшийся на свадьбе в Афганистане снаряд убил четырех человек

3 часа назад
Как это устроено: коливинг или общежитие будущего

Как это устроено: коливинг или общежитие будущего

4 часа назад
Хабиб Нурмагомедов может стать рестлером

Хабиб Нурмагомедов может стать рестлером

4 часа назад
Восемь альпинистов погибли при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале

Восемь альпинистов погибли при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале

4 часа назад
Бразильского старовера Онуфрия не выгонят за океан, а оставят в России

Бразильского старовера Онуфрия не выгонят за океан, а оставят в России

4 часа назад
Россиянин Харитонов нокаутировал Нельсона на турнире Bellator 207

Россиянин Харитонов нокаутировал Нельсона на турнире Bellator 207

4 часа назад
Российские спортсмены завоевали семь медалей на юношеской Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали семь медалей на юношеской Олимпиаде

5 часов назад
Gmbox.ru запустил конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"

Gmbox.ru запустил конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"

21 час назад
В России определили машины, которые меньше дешевеют

В России определили машины, которые меньше дешевеют

22 часа назад
"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

"Катя и Эф. Куда-угодно-дверь": 13 октября на телеканале "МУЛЬТ" состоится главная премьера осени

11.10.2018 13:32