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Ситуация в Донбассе 16 минут назад
Украинские военные попали ракетой по своей же территории
Падение ракеты возле школы в Донбассе произошло из-за некомпетентности бойцов Вооруженных сил Украины, заявили в ЛНР.
Ранее сообщалось, что днем в пятницу на территорию школы № 27 города Лисичанска упали обломки боеприпасов. Из учебного заведения срочно были эвакуированы почти 700 школьников.
Пресс-служба Луганской областной администрации (территория подконтрольна Киеву) сообщила, что ракета сбила беспилотник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, который двигался в сторону нефтеперерабатывающего завода. Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что падение обломков ракеты вызвано некомпетентностью бойцов ВС Украины.
"Одна из выпущенных ракет упала на территорию школы вследствие низкого профессионального уровня офицеров и отсутствия практических навыков экипажей боевых машин войсковой ПВО вооруженных сил Украины", — сказал Марочко. По его данным, инцидент произошел в ходе проведения учений с боевой стрельбой по воздушным целям. Они проводились зенитно-ракетным дивизионом 53-й бригады ВС Украины. Марочко добавил, что снаряды по условному противнику были выпущены из ЗРК "Оса".
После инцидента украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к силовикам и спецслужбам Украины с просьбой установить истинные причины произошедшего. В настоящий момент уже установлено, что одна из частей ракеты, выпущенная из ЗРК "Оса", упала на территорию школы, сообщила Денисова.
По информации Марочко, ВС Украины перебросили к линии соприкосновения с ЛНР более 30 единиц тяжелой техники. В четверг, 11 октября, на железнодорожную станцию Рубежное прибыл эшелон с 15 единицами самоходных 122-миллиметровых гаубиц "Гвоздика", 10 единицами танков Т-72 и шестью единицами 100-миллиметровых противотанковых пушек "Рапира".
Марочко считает, что тем самым украинская сторона продолжает наращивать силы и средства у линии разграничения, а также демонстрирует "нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путем".
Очередная договоренность о прекращении огня и установлении "школьного" перемирия с полуночи 29 августа была достигнута участниками Контактной группы на встрече в Минске. С начала конфликта в Донбассе стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.
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