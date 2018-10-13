В воротах сборной России против Турции сыграет Гильерме

После очередной тренировки футбольной сборной России, которая в Сочи готовится к матчу Лиги наций с командой Турции, главный тренер россиян Станислав Черчесов сообщил журналистам, что место в воротах займет голкипер "Локомотива" Гильерме Маринато.

"В воротах сборной будет Гильерме, — цитирует слова Черчесова собственный корреспондент Вестей.Ru. – У нас еще более суток до игры. Предположения по составу на матч, конечно, уже есть, ближе к вечеру 13 октября примем окончательное решение".

Стоит напомнить, что 32-летний натурализованный бразилец из состава клуба-чемпиона страны выходил на поле в предыдущем матча нашей команды против сборной Швеции (0:0), который проходил 11 октября в Калининграде.