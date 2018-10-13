В Госдуме прокомментировали новости о фосфорном ударе Запада по Сирии

Если факт применения фосфора при нанесении авиаудара по Сирии подтвердится, необходимо требовать разбирательства с привлечением ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), считают в Госдуме.

"В случае подтверждения информации о применении фосфора, нужно будет немедленно направить заявления в ОЗХО, чтобы провели соответствующее служебное расследование", — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, его слова приводит РИА Новости. Швыткин также предложил вынести вопрос на заседание Совета безопасности ООН.

Сообщение об авиаударе по сирийскому городу Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) с применением запрещенного белого фосфора опубликовало в субботу сирийское информагентство SANA.

"Это грубое попирание прав граждан Сирийской Арабской Республики", — добавил Швыткин.