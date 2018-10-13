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Авария "Союза" 27 минут назад

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13 октября 201815:10

В "Искре" рассказали, что произошло с "Союзом"

EPA

Автоматика на пилотируемом корабле "Союз МС-10" сработала после аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября на Байконуре, передает ТАСС. Эта авария произошла после отделения двигательной установки системы аварийного спасения (происходит на 114 секунде).

Если бы авария произошла на старте, ее бы отследила с Земли специальная команда и включила систему спасения, пояснил заместитель главного конструктора по космической технике машиностроительного конструкторского бюро "Искра" Владимир Волчков.

Аварийная система должна обеспечить капсуле с космонавтами достаточную высоту для раскрытия парашюта – забросить ее на 1,2 тысячи метров, передает "Интерфакс".

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Они не пострадали. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса, передает РИА Новости.

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