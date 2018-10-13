У Курил произошло землетрясение

В Охотском море возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сахалинской филиал Геофизической службы Российской академии наук, землетрясение зарегистрировано в субботу, 13 октября, в 22:10 по сахалинскому времени (14:10 по Москве). Его эпицентр находился в 269 километрах северо-западнее Северо-Курильска — города с населением около 2500 человек, расположенного на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал на 509-километровой глубине.

Сообщается, что люди в населенных пунктах региона толчков не ощутили, угрозы возникновения цунами не было.

Предыдущее землетрясение близ курильского острова Парамушир было зафиксировано 15 сентября. Его магнитуда составляла 5,4.