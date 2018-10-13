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Усиление НАТО у границ России 1 час назад
Генерал Скапарротти призвал не забывать о модернизации российской армии
США и их союзники по НАТО готовы ответить на растущую угрозу со стороны России, уверен командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News на борту американского авианосца Harry S Truman.
Последний после захода в британский Портсмут на прошлой неделе направляется через Северное море в Норвежское для участия в крупнейших военных учениях НАТО со времен окончания холодной войны. Это первый случай с 1987 года, когда в Норвежское море направлен один из авианосцев США.
"Это демонстрация наших возможностей, — отметил Скапарротти, побывавший на корабле вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими высокопоставленными военными. — Мы готовы, мы подготовлены, мы защитим Атлантику".
Атлантический океан вновь требует усиленного внимания НАТО из-за активности российских военных кораблей и подводных лодок. По словам американского генерала, Россия намерена наращивать свое присутствие там и, кроме того, Москва модернизирует свои вооруженные силы. "Не то чтобы это было неожиданно, но мы все же должны уделять этому внимание", — отметил он.
В состав авиационной группы авианосца Harry S Truman входят 49 самолетов. В сопровождении еще девяти военных кораблей США он примет участие в учениях Exercise Trident Juncture, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии и у ее берегов. В них будут задействованы около 50 тысяч военных из всех 29 стран-членов НАТО, а также из Финляндии и Швеции, не входящих в Альянс.
Ожидается, что на учениях будет разыгран сценарий атаки враждебного государства на одну из стран НАТО и ответа на эту атаку в соответствии со статьей 5 Устава НАТО о коллективной самообороне. Финляндия в рамках этих учений пустит военных НАТО на свою авиабазу в городе Рованиеми всего в 200 километрах от границы с Россией. Главная цель той части учений, которая пройдет в Финляндии, - укрепление международных связей и повышение обороноспособности страны.
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