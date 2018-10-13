Опубликовано видео с места спецоперации в Дагестане

В субботу в селе Эндирей, расположенном в Хасавюртовском районе Дагестана, началась спецоперация, целью которой является нейтрализация группы вооруженных боевиков.

Напомним, что утром 13 октября один из злоумышленников ранил полицейского в ходе адресной проверки. Правоохранители заблокировали преступников в частном доме.

Как сообщалось ранее, в результате перестрелки один из боевиков был убит.

По предварительной информации, личности боевиков установлены – ими являются местные жители, члены так называемой кизилюртовской бандгруппы, находящиеся в федеральном розыске после нескольких нападений на правоохранителей.