Возросло число погибших при восхождении на пик Гурджа Химал

Число погибших при восхождении на пик Гурджа Химал в Непале выросло до девяти. Ранее сообщалось о восьми жертвах трагедии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, по последним данным, погибли пять альпинистов из Южной Кореи и четыре непальских проводника. Тело пятого пропавшего спортсмена было обнаружено в субботу в результате поисково-спасательной операции. Отмечается, что ее осложняли плохие погодные условия.

Члены экспедиции в горах Непала погибли из-за сильного бурана, обрушившегося на их лагерь вечером в пятницу.

7193-метровый пик Гурджа Химал находится на западе Непала.