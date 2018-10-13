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13 октября 201815:40

Переход Ханни в "Спартак": агента подозревают в коррупции

Полузащитник московского "Спартака" Софьян Ханни, который перешел в московский клуб из бельгийского "Андерлехта", мог быть участником преступной схемы, которую, возможно, осуществил агент Моги Баят. Последний арестован правоохранителями Бельгии в рамках дела о коррупции.

Бельгийская полиция проводит расследование по фактам отмывания денег, дачи взяток и организации договорных матчей на самом высоком спортивном уровне, сообщает издание Voetbal24. Под подозрением несколько клубов высшего дивизиона, а в рамках операции уже задержаны более 20 человек, среди которых арбитры ФИФА от Бельгии.

Полиция задержала и Баята, который активно участвовал в организации трансфера Ханни в "Спартак" за 8 млн евро. Все сделки агента последних лет, включая историю с переходом новичка "красно-белых", будут изучены максимально досконально.

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