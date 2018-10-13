Нурмагомедов ответил на предложение 50 Cent о новом поединке

Российский мастер смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил на приглашение американского музыканта-рэпера Кертиса Джексона, более известного как 50 Cent, перейти в лигу Bellator MMA и провести бой за 2 млн долларов. Боец готов обсудить условия.

"Просто назови место встречи, — написал Нурмагомедов в своем аккаунте социальной сети Instagram. – Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то я приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина".

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее 50 Cent пригласил Нурмагомедова выступить на турнире лиги Bellator, которая заочно соперничает с промоушеном UFC, с которому у Хабиба действующий контракт.

При этом Нурмагомедов на днях публично обвинил руководителей UFC в использовании "двойных стандартов" при подходе к разным бойцам и выразил готовность прервать контракт с Лигой, если она подвергнет санкциям члена команды Хабиба Зубайру Тухугова, который участвовал в беспорядках после боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.