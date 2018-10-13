В Москве владелец Bentley получил пулю от водителя Volkswagen

На западе Москвы между водителями Volkswagen и Bentley произошел конфликт, водитель "Бентли" был ранен из травматического оружия.

ЧП произошло по адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 4.

Водитель Volkswagen сбежал, полиция его ищет.

Раненый доставлен в больницу, передает ТАСС.