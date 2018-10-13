"Кума, жива?" Украинка устроила ДТП в прямом эфире Instagram. Видео

Попытка пообщаться с подписчиками в прямом эфире привела к аварии, произошедшей вечером в пятницу, 12 октября, на проспекте Независимости в Черновцах.

Девушка, находившаяся за рулем, вела трансляцию в Instagram через свой смартфон, попутно общаясь с подругой, находившейся на пассажирском месте, явно забыв, что управляя автомобилем стоит следить за дорогой, а не количеством лайков и комментариев.

В итоге ее Nissan врезался во Mitsubishi Pajero, женщина-водитель которого в этот момент двигалась задним ходом навстречу малолитражке.

По данным СМИ, никто из участников столкновения серьезно не пострадал, а вот автомобили получили существенные повреждения.

Кроме того, сообщается, что проведенным медицинским освидетельствованием было установлено, что любительница прямых эфиров на ходу находилась в состоянии алкогольного опьянения – она продемонстрировала "результат" в 1,05 промилле.