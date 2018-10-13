Патриарх Кирилл призвал православных "преодолеть кризисные явления"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с визитом в Минск. В понедельник в столице Белоруссии запланировано заседание Священного Синода РПЦ, пишет РИА Новости.

В аэропорту Минска Патриарх сказал журналистам, что Церкви предстоит преодолеть "кризисные явления". По словам Предстоятеля, Синод отреагирует на попытку раскола на Украине, а также обсудит "очень много важных вопросов".

"Я надеюсь, что Православная церковь найдет силы сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов", — сказал патриарх.

Высшие церковные иерархи собирались в Минске в год 1030-летия Крещения Руси. "Это первое заседание в истории нашей Церкви на белорусской земле", — отметил Патриарх.

Ранее Константинопольский патриархат решил предоставить автокефалию православной Церкви на Украине.