Порошенко поведал, как был "старшиной кубрика", но "лишился морской стези"

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о незадавшейся карьере моряка.

Во время посещения Херсонской государственной морской академии Порошенко рассказал, что после окончания школы он поступил в "мореходку" и даже успел сделать в этом учебном заведении "карьеру" — его назначили старшиной кубрика. Порошенко признался, что об этом факте биографии мало кто знает.

"А потом пришли документы, что я поступил в институт", — приводит рассказ президента телеканал "112 Украина", который вел прямую трансляцию выступления украинского лидера на церемонии посвящения в курсанты.

Во время общения с курсантами Порошенко посетовал, что судьба "лишила его морской стези". Однако добавил, что морская романтика "навсегда поселяется в сердце украинцев". Во время выступления Порошенко похвастал тем, что часть "новобранцев" среди курсантов — крымчане.

Известно, что Петр Порошенко с отличием окончил факультет международных отношений и международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 1989 году.

Подписчики телеканала уже высмеяли ностальгические воспоминания президента. "На выступлении в Харькове он был командиром танка, а на Южмаше — капитаном космического корабля", — написали пользователи, вспомнив былые попытки Порошенко найти общий язык с каждой аудиторией.