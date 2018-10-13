Поджог храма и школы в Москве: возбуждено дело

По факту поджога храма в Ухтомке на востоке Москвы возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Полиция разыскивает злоумышленника, виновного в поджоге.

Ранее пресс-служба Восточного викариатства сообщила, что около 4 утра 13 октября неизвестный облил горючей жидкостью стены временного деревянного храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и поджог. Пострадала также воскресная школа.

Это не первый инцидент в Ухтомке. В 2014 году вандалы вырвали сваи фундамента храма, подожгли у его дверей мешок со стройматериалами, передает ТАСС.