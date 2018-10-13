В ЮВО нашли останки 122 красноармейцев

Командование Южного военного округа (ЮВО) подвело итоги военно-патриотической акции "Вахта памяти — 2018", которая проходила в 12 регионах России с 15 мая по 30 сентября. В ходе акции армейские поисковые отряды обнаружили останки 122 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена 12 красноармейцев уже установлены.

Как сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, поисковики нашли также более 7 тысяч фрагментов вооружения, экипировки и обмундирования солдат.

В акции "Вахта памяти — 2018" принимали участие около 27 тысяч военнослужащих на ротационной основе, на территории военного округа были развернуты 34 поисковых лагеря. В поисковых работах были задействованы также юнармейцы, участники молодежных патриотических клубов и объединений, воспитанники кадетских корпусов и суворовских училищ, пишет ТАСС.

Только в горах Кабардино-Балкарии в конце августа были обнаружены останки пяти красноармейцев.