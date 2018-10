На освобождение Брансона Трамп отреагировал "капсом"

С Турцией не заключалось никакой сделки для освобождения и возвращения на родину американского пастора Эндрю Брансона, заявил президент США Дональд Трамп. "Я не заключаю сделок по заложникам", — написал он в "Твиттере", добавив, что "очень признателен" за освобождение Брансона, и что это поспособствует установлению "хороших, а возможно и прекрасных" отношений между США и Турцией.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!